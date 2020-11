Conte: “Non ci dobbiamo abbattere, c’è una strada percorribile ed è quella del lavoro”

Antonio Conte ha parlato a Sky Sport dopo il tonfo casalingo contro il Real Madrid:

“Maradona? Stiamo versando tutti quanti lacrime per la scomparsa di una persona che sicuramente ha fatto la storia del calcio e rimarrà per sempre in maniera del calcio nella storia calcistica. Stiamo parlando della poesia di un calciatore che ho avuto anche il piacere di giocarci contro e di marcarlo. Onestamente faccio fatica a credere che non ci sia più, era giovane. Mi dispiace veramente tanto e sono molto addolorato per la sua scomparsa”.

Passo indietro che non ti aspettavi dai tuoi?

“Già di base è difficile giocare contro squadre importanti come il Real Madrid. Se pronti, via andiamo sotto di un gol e rimaniamo in dieci diventa una montagna difficile da scalare. Penso che si sia vista la differenza fra noi e loro. Questo non ci deve abbattere. Ci deve far capire che c’è una strada da percorrere ed è una strada dove bisogna lavorare, essere vogliosi e umili di capire in che zona ci si trova. Non lasciarsi ammaliare da sirene che possono arrivare dall’esterno e capire che c’è una strada da percorrere che è quella del lavoro e della crescita di tutti”.

Foto: sito ufficiale Inter