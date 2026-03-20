Conte: “Non bisogna sottovalutare quanto stiamo facendo, saremmo potuti crollare e invece siamo lì a lottare”

20/03/2026 | 18:22:54

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Stiamo giocando da tantissimo tempo col doppio play, da quando siamo passati al 4-3-2-1. Abbiamo dovuto adattare tanti giocatori, oggi abbiamo sia Lobotka che Gilmour e la voglia è di fare la partita e mettere qualità in campo. La differenza tra arrivare secondi o terzi? La cosa straordinaria in questi 7 mesi è stata rimanere sempre tra le prime in grandissima emergenza. Ci giochiamo un posto Champions, diventa importante e non è scontata per nessuno. C’è chi sta spingendo da dietro, dobbiamo fare grande attenzione e ottenere questo obiettivo che avrebbe grande importanza vista la stagione. C’è anche la Supercoppa: sarebbe perfetto per il Napoli vincere un trofeo e qualificarsi in Champions ogni anno. Se aver tenuto è un valore aggiunto? Sicuramente, non dimentichiamo che il Napoli che arrivò decimo aveva Osimhen, Kvara e Zielinski. Noi questi giocatori li abbiamo venduti a botte di 80 milioni, per far capire quanto è difficile il campionato italiano. Non bisogna sottovalutare quanto stiamo facendo: saremmo potuti crollare e invece siamo lì a lottare. Non è scontato niente, mancano 9 partite e dobbiamo recuperare i giocatori”.

Foto: Instagram Conte