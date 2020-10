Conte: “Non abbiamo mai perso equilibrio. Eriksen? Mi infastidisce parlare sempre di lui”

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria esterna contro il Genoa. Queste le dichiarazioni più significative dell’allenatore salentino: “Si è parlato tanto di difesa e dei gol subiti, ma non abbiamo mai perso i nostri equilibri. Poi da fuori si analizzano solo i numeri e il risultato, però io faccio altre valutazioni. Quando prendi solo tre tiri in porta e subisci due gol, non hai perso equilibrio. Vuol dire che non ha funzionato qualcosa a livello individuale casomai, non di squadra. Eriksen? Mi infastidisce parlare sempre di lui e magari meno di altri ragazzi. Facciamo di tutto per metterlo nelle condizioni migliori, a volte ci riesce altre meno. Però non volgio parlare sempre di lui, perchè è uno come gli altri. Non è un problema, perchè è un ragazzo positivo e ci stiamo lavorando”.

Foto: Twitter Inter