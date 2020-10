Conte: “Non abbiamo concesso niente allo Shakhtar, siamo stati sfortunati. Sensazioni positive per il futuro”

Dopo lo 0-0 maturato in Ucraina, Antonio Conte ha analizzato la gara di Champions League ai microfoni di Sky Sport: “Questa gara mi lascia in ogni caso sensazioni positive, perchè la squadra ha giocato con la giusta intensità e con il giusto piglio. Abbiamo fatto la partita dall’inizio, non siamo stati fortunatissimi. Abbiamo avuto delle occasioni per far gol, ma non gi è girata bene, considerando anche le due traverse. Dispiace perchè era una partita che meritavamo di vincere ma che, al tempo stesso, lascia la consapevolezza che siamo sulla strada giusta. Posso rimproverare poco o niente ai ragazzi, perchè non hanno concesso niente agli avversari. Siamo stati molto bravi in difesa, non abbiamo mai sofferto. Noi vogliamo giocare e imporci sempre e cerchiamo di lavorare sotto questo punto di vista. Adesso pensiamo al campionato, poi andremo a Madrid senza paura, ma per fare la partita come sempre”.

Foto: Twitter Inter