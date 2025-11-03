Conte: “Noi sentiamo solo critiche. Il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, i tifosi ci stiano vicini”

03/11/2025 | 13:06:13

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Francoforte. Queste le sue parole:

“Se servono più gol? Qualcuno deve aver segnato, siamo primi in classifica, prima di queste due partite si parlava di poca solidità, ora veniamo da due clean sheet e parliamo di attacco. State sempre a cercare il bicchiere mezzo vuoto su tutto, noi abbiamo avuto difficoltà assurde dall’inizio della stagione e continuiamo ad averle poi vedo la classifica e c’è il Napoli primo. Noi sentiamo solo critiche, c’è stato un pompamento assurdo delle aspettative. Il nostro popolo deve essere compatto con la squadra e tapparsi le orecchie. Rimaniamo noi compatti, ascoltate i calciatori e l’allenatore perché siamo gli unici che vogliono bene al Napoli. Il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, i tifosi ci stiano vicini”.

Foto: X Napoli