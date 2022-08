Conte: “Nessun problema con l’arbitro, ma con l’altro allenatore sì. Sono state esultanze giuste da derby”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato a Sky Sport al termine del 2-2 nel derby con il Tottenham, analizzando anche i tafferugli con Tuchel, con i due tecnici arrivati quasi alle mani.

Queste le sue parole: “Penso che le esultanze, da ambedue i lati, siano state davvero buone, esultanze da derby, sentito. Le corse, i salti, la situazione va capita perché era una partita importante per entrambe le squadre”.

Sulla tensione con Tuchel: “L’arbitro mi ha mostrato il cartellino rosso, ma credo non abbia compreso la dinamica di quanto accaduto. Lo accetto, ma non era un gran problema. C’era un problema tra me e l’altro allenatore, non con l’arbitro”.

Foto: twitter Tottenham