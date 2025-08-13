Conte: “Ndoye era la prima scelta, ma non erano prezzi giusti per il Napoli”

13/08/2025 | 14:55:58

Durante la conferenza tenutasi a Castel di Sangro, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni della stampa. Tra i temi trattati, l’allenatore dei partenopei ha commentato le recenti mosse di mercato, spiegando il mancato raggiungimento di un accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Dan Ndoye, la prima scelta degli azzurri rivelata in esclusiva durante i primi giorni di giugno. Le parole di Conte:“Oggi non possiamo fare un paragone Lang–Kvara, parliamo di uno venduto a 75mln, un altro preso a 25mln. Già economicamente parliamo di un dislivello enorme, è quando c’è significa che ci sono situazioni differenti. Abbiamo preso Noa perché può aiutarci per il presente e lavorando in un determinato modo salirà di livello e diventare il nuovo Kvara, magari poi sarà venduto… L’alternativa? Stiamo facendo valutazioni, c’era un nome nella lista, Ndoye del Bologna, cifre molte alte, io lo rispetto questo e l’ho anche appoggiato, ma cifre non da Napoli e quindi è andato altrove. Noi dovremo sempre cercare un qualcosa che sia nella nostra strategia, che non deve essere una diminutio ma un orgoglio, deve essere un orgoglio essere in un club che a modo suo cerca di far quadrare il tutto, che è competitivo, io ho sposato questa causa e sono dentro la situazione e al tempo stesso cerco di dare indirizzi perché voglio che siamo competitivi con Juve, Inter e Milan perché loro staranno sempre lassù, lo dice la storia, il monte ingaggi, il valore patrimoniale, la mia soddisfazione sarà di portare il Napoli a rompere le scatole a quei 3 top club che per tanti motivi sono sempre lì per lo scudetto. Noi dovremo essere lì, dando il senso di orgoglio e non di alti e bassi, essere un problema in maniera stabile e sistematica sarà il mio orgoglio”.

