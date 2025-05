Conte: “Napoli, adesso vediamo quanto diamo fastidio”

17/05/2025 | 15:00:40

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Parma; “Uno degli obiettivi da raggiungere era dare fastidio e ci siamo riusciti. Ora vediamo quanto fastidio vogliamo ancora dare. Sono pressioni, stress, non possiamo dire che è tutto normale. Solo chi non si è mai giocato niente può pensare che non ci sia coinvolgimento emotivo e passionale, c’è un po’ di tutto e dovremo essere bravi a gestirlo”. Poi sul 2-2 contro il Genoa: “Preoccupazione? Non la chiamo neanche così. C’è l’imponderabile: si può preparare tutto in modo migliore, ma poi arriva il difensore del Genoa che intercetta la palla e si sgancia senza motivo, va in area e segna di testa. Fa parte dell’imponderabile, in positivo e in negativo. Ora speriamo possa girare anche a favore nostro”.