Conte: “Mourinho? È un vincente, un grandissimo. Lukaku è libero di capire quando sentirsi pronto per tornare in gruppo”

10/12/2025 | 18:10:52

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Prime Video a poche ore dal match con il Benfica. Queste le sue parole:

“Vincere la Champions è il sogno di tutti, ma pensiamo alla realtà. Siamo a Lisbona, in uno stadio caldo, contro un’ottima squadra e un grande allenatore. Mourinho? Affrontarlo è un piacere. È un vincente, un grandissimo. C’è poco da aggiungere. Se ci sono state fratture nella squadra? Non ci sono mai stati punti di rottura. C’è un percorso da seguire e una rotta da ridisegnare. Questo Napoli mi piace e mi piacerà sempre: è una mia creatura, e club e squadra stanno andando di pari passo. Lukaku? Non forzo mai la mano. È libero di capire quando sentirsi pronto per tornare in gruppo. Poi dovrà ritrovare la condizione”.

Foto: X Napoli