Conte: “Mi infastidisco quando criticate o esaltate singoli giocatori. Lobotka? Decideranno i dottori”

05/10/2025 | 21:32:29

Il tecnico del Napoli Antonio Conte si è espresso in conferenza stampa dopo la vittoria sul Genoa: “Mi dà fastidio quando andate a specificare su un singolo giocatore e non è bello nei confronti degli altri. Nè quando li criticate, nè quando li esaltate. Parlo di equilibrio, perchè bisogna trovarlo, capisco che a Napoli è difficile. Parlo sempre di squadra e non di singoli. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perchè non sfruttavamo la superiorità sugli esterni. Il loro gol in ripartenza ci ha fatto male. Nel secondo tempo la squadra ha dimostrato di non soccombere contro una squadra che l’anno scorso ci stava facendo perdere lo scudetto. Merito a loro. Nel secondo tempo c’è stata una sola squadra che ha spinto fino alla fine, nonostante la gara di mercoledì. Nel secondo tempo c’è stata energia nuova, bisogna gestire questa situazione, i ragazzi lo sanno. Bisogna gestirla anche all’inizio, poi capisco che se non si vince si è dei somari. Politano ha avuto un affaticamente, Lobo si è aperto e ha avuto un po’ di dolore nella zona pubalgica. In nazionale ci andrà? Ci sono i dottori che ti visitano e se non sei abile ti mandano a casa. Speriamo che sia abile. Non è stata una prestazione brutta nel primo tempo, ma non abbiamo riempito bene l’area e riuscuti ad essere pericolosi. Nell’intervallo ho detto qualcosa di tattico ai ragazzi, dovevamo attaccare la loro linea alta e l’abbiamo fatto. Già prima dei cambi, l’ingresso di De Bruyne e Spinazzola, avevamo già creato qualcosa. Sta a me e allo staff fare capire ai ragazzi certe situazioni. Nel secondo tempo abbiamo attaccato molto bene la loro linea alta”.

FOTO: X Napoli