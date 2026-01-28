Conte: “Meritavamo i playoff, ci sarebbe piaciuto andare avanti ma non è un disastro”

28/01/2026 | 23:34:46

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Chelsea: “Vittoria del Chelsea stasera è bugiarda. Abbiamo giocato meglio dei Campioni del Mondo e ci sarebbe piaciuto andare avanti nelle competizione per misurarci coi migliori d’Europa. Per quello che si è visto il Napoli avrebbe meritato di andare ai Playoff. Un disastro? No, abbiamo vinto lo scudetto l’anno scorso e la Supercoppa. Spesso e volentieri in Champions trovi squadre che giocano a viso aperto, c’è intensità e sono richieste gamba e duelli. Non è che la Champions sia meno tattica, è che si accettano di più i duelli e quindi servono più corse per difendere il campo. In Italia spesso trovi chi si arrocca in difesa e devi essere bravo a trovare la soluzione per fare gol. L’obiettivo mio e della squadra è di giocare su questi ritmi alti. Non esiste oggi di mettersi vicino alla porta ad aspettare, di piazzare il pullman per ripartire. Se sono bravi gli altri a fartelo fare, ok, però… Avevamo 13 assenti, ricordiamo, io cerco di inculcare una certa mentalità ai ragazzi, quella che ci ha fatto vincere lo Scudetto e la Supercoppa. Dobbiamo crescere, e con più giocatori a disposizione, il futuro può essere migliorare”

foto x napoli