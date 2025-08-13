Conte sulla staffetta tra i pali: “Meret e Milinkovic si alterneranno, a meno che non ci sia un dislivello”

13/08/2025 | 15:10:21

Durante la conferenza tenutasi a Castel di Sangro, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni della stampa. Ecco le dichiarazioni salienti dall’allenatore salentino: “Se è stato preso Milinkovic-Savic…abbiamo speso 20mln, mica è venuto gratis. L’anno scorso Scuffet venne in prestito. Milinkvovic è qui perché lo riteniamo un portiere forte, importante, che dividerà l’annata con Meret in maniera molto serena. Ci saranno partite in cui giocheranno Meret ed altre Milinkovic. Abbiamo ieri l’esempio, Donnarumma del Psg, forse il migliore al mondo, tra i candidati al premio Yashin, e c’è un tecnico che ha voluto prendere un altro portiere. Io non ho preso un altro per mandare via Meret che mi dà determinate garanzie, si divideranno la porta a meno che non ci sia un dislivello talmente importante e andremo direttamente su di uno. Sul mercato mi aspetto che completiamo, ma non me l’aspetto io, cosa si aspetta il club? Il presidente si aspetta di completare la rosa. 2-3? Non possiamo fare numeri, il presidente sa lui il numero giusto. Se uno mette i nomi e fa i campini riesci facilmente ad arrivare al numero di giocatori da prendere”. Il profilo di Milinkovic-Savic è stato accostato da noi al Napoli il 16 giugno scorso. La trattativa si poi successivamente concretizzata.

Foto: Instagram Meret