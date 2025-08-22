Conte: “Lavoriamo per una terza punta. Meret o Milinkovic-Savic? Non c’è nessun dubbio”

Il Napoli sfiderà domani il Sassuolo nel match valido per la prima giornata della nostra Serie A. Il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, ha presentato la gara del “MAPEI” in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Sarà difficile, un campionato difficile, secondo me con tante squadre attrezzate e dovremo far del nostro meglio dando anche una strada a tanti perché avendo vinto l’anno scorso abbiamo aperto nuovi orizzonti a tante squadre, non solo alle solite abituate”. Sul mercato: “Bisogna lavorare per trovare soluzioni, sappiamo benissimo che il 4-3-3 è nelle corde della squadra, abbiamo fatto anche acquisti mirati al 4-3-3, ma abbiamo dimostrato come l’anno scorso anche altre strade da percorrere, un allenatore deve essere bravo a percorrerle, senza snaturare le caratteristiche e cercando di far giocare quelli migliori, ma sempre trovando soluzioni. Oggi dopo l’infortunio di Romelu valutiamo anche una terza opzione, perché ora abbiamo una sola punta e dobbiamo pensare anche di giocare senza quella punta”. Su ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic: “Non c’è nessun dubbio, ma sempre una decisione da prendere perché ho due portieri bravi, non dimentico neanche Nikita Contini che è un ottimo terzo ed all’occorrenza sarebbe pronto pure lui. Ho due portieri bravi, si è creato un bel clima, c’è grande serenità e farò valutazioni di partita in partita in base alle caratteristiche, mi fido di loro e loro sono a disposizione, abbiamo provato ad alzare il livello di competizione, ne avevamo bisogno”.

Foto: Instagram Conte