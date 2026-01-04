Conte: “Mercato? Non tocco questi argomenti, l’anno scorso ho detto non tocchiamo tanto ed è stato dato via Kvaratskhelia”

04/01/2026 | 15:34:10

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita con la Lazio. Queste le sue parole:

“Mercato? Non tocco questi argomenti, l’anno scorso ho detto non tocchiamo tanto ed è stato dato via Kvaratskhelia. Quello di cui abbiamo bisogno è sotto gli occhi di tutti, io devo fare l’allenatore e ottimizzare le risorse che mi vengono date. So che la richiesta nei miei confronti è sempre altissima, cercheremo di fare del nostro meglio”.

