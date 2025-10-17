Conte: “McTominay ha cambiato status, gli avversari si adattano. Modulo? Useremo il 4-3-3 in modi diversi”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Torino: “Il modulo? E’ sempre un 4-3-3, può essere tipico con due esterni o atipico con un esterno ed un centrocampista in più. Capisco la difficoltà però perché il calcio dà diverse informazioni a chi lo vede, una in fase difensiva ed una in fase offensiva ed è difficile catalogare un sistema nelle due fasi. McTominay? E’ molto semplice, lui ha cambiato status, è stato il miglior giocatore del campionato, è arrivato quando non era utilizzato allo United, da underdog, da chi doveva dimostrare, oggi ha cambiato status e le attenzioni nei tuoi confronti anche da chi prepara la partita sono totalmente diverse. Oggi è visto in maniera diversa, è semplice semplice, si è adattato a tutto l’anno scorso, due punte, 4-3-3, è inevitabile oggi vederlo diversamente dall’avversario e quindi anche con accorgimenti diversi”.

Foto: Instagram Conte