Conte: “McTominay e Hojlund? Avevano dei problemi, le alternative ci sono”

18/10/2025 | 20:55:52

Conte ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Napoli soffermandosi anche sui problemi fisici di McTominay e Hojlund: “Se stavano qua, è perché c’era l’intenzione di farli giocare. Il problema che a Scott è avvenuto giovedì un taglio in un contratsto, ha dovuto mettere 6 punti alla caviglia. Ieri ha provato in allenamento, poi dopo un po’ ha preferito mettersi in disparte. Stessa cosa per Hojlund, che è arrivato molto stanco dopo la nazionale. Non dimentichiamo che prima di Napoli aveva giocato pochi minuti, ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite. Come ho già detto quest’anno anche un piccolo affaticamento diventa un problema, il dottore chiede ai ragazzi se conviene rischiare. Stavolta non era il caso di farlo, abbiamo alternative. Lucca? Fa parte di quei calciatori che sono arrivati, deve lavorare e alzare il livello. Come dico sempre l’annata nostra passerà molto dalla crescita di chi è arrivato. Quando vinci un scudetto un minimo di valori li tieni, dobbiamo avere pazienza, farli crescere e lavorare”.

Foto: Instagram Conte