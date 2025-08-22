Conte: “De Bruyne e McTominay? Potenziale da testare”. Poi il commento su Modric e Allegri

22/08/2025 | 15:20:02

Il Napoli sfiderà domani il Sassuolo nel match valido per la prima giornata della nostra Serie A. Il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, ha presentato la gara del “MAPEI” in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Cosa penso delle decisioni del VAR spiegate dagli arbitri? L’anno scorso ho avuto il piacere di avere avuto un risconto della classe arbitrale. È ben accetto tutto quello che può dare onestà, trasparenza e serenità. Qualsiasi cosa che possa migliorare è benvenuta, meno ombre ci sono meglio è per tutti, arbitri compresi. Quello dell’arbitro è un lavoro duro, andando più spesso al VAR e spiegando la decisione ci sarà una grande responsabilità, e noi la accetteremo. Lo scorso anno qualcuno si eclissava”. Sul duo De Bruyne-McTominay: “Il potenziale è tutto da testare, viene difficile dare dei giudizi, sapete che sono per i fatti e non per le parole. Parlerà il campo. L’ultima volta che eravamo favoriti siamo arrivati decimi. De Bruyne e Modric? Due grandissimi calciatori. Certo, oggi ci stiamo concentrando sulle parole, ma poi ci saranno i fatti. Che possa intrigare o meno bisogna sempre giocare. Allegri? Torna un grande allenatore, la storia di Max parla da sé. Sicuramente sarà un campionato difficile, c’è il ritorno di Sarri, Gasperini alla Roma, Pioli che ha già vinto uno scudetto. Armiamoci, perché ci sarà da combattere”.

Foto: Instagram Conte