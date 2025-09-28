Conte: “Marianucci meritava una chance. De Bruyne? Mi auguro fosse contrariato per il risultato. Altrimenti…”

28/09/2025 | 23:45:43

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato dopo il ko contro il Milan.

Queste le sue parole: “Marianucci? Luca è un calciatore che è stato comprato dal Napoli, fa parte della rosa. Non è in lista Champions, mercoledì non avrebbe potuto giocare. Si sta allenando bene, guadagnandosi questa possibilità di giocare, è un giocatore con grandi potenzialità e ha dimostrato di poterci stare. Oggi ha meritato la chance. Mercoledì speriamo che non accada niente a Beukema e Juan Jesus perché non abbiamo altri centrali. Di Lorenzo è squalificato, Spinazzola e Olivera per affaticamenti bisogna vedere. Quando si gioca ogni tre giorni bisogna fare valutazioni attente, la nostra crescita però passerà dalla crescita dei nostri ragazzi che non sono arrivati al posto dei titolari. La crescita avviene anche in partite ufficiali. Sono contento della prestazione di Luca, lo aiuterà a crescere. Gutierrez era alla prima partita dopo diversi mesi, abbiamo dovuto forzare un po’ la situazione”.

I cambi di De Bruyne e McTominay?

“Ho cercato di mettere giocatori freschi per l’uno contro uno, perché il Milan si chiudeva molto. Ho cambiato l’attaccante con Lucca, uno fa i cambi per cercare di fare qualcosa di buono e credo che siano stati cambi giusti”.

De Bruyne contrariato: “Mi auguro lo fosse per il risultato. Altrimenti ba scelto la persona sbagliata”.

