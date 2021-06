Conte: “Mancini ha costruito un’ottima squadra, il Belgio possiamo batterlo”

Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter e della Nazionale italiana, nella giornata odierna ha vestito i panni del giornalista sportivo, scrivendo un suo pezzo per la Gazzetta dello Sport, ecco gli elogi all’’Italia e al Ct, Roberto Mancini:

“Un c.t. paga in generale dazio rispetto a un allenatore di club per il minor tempo a disposizione con il gruppo, nell’ultimo anno e mezzo questa difficoltà è stata ovviamente esasperata a causa del Covid. Vale per tutti, ma c’è anche chi è riuscito ugualmente a costruire una squadra equilibrata nelle due fasi e a plasmare un collettivo giovane, ambizioso, unito. Sto parlando del nostro c.t. Mancini. Le vittorie dell’Italia nel girone hanno evidenziato una qualità di gioco che ci ha fatto subito ben sperare. La partita con l’Austria, ha evidenziato la nostra capacità di soffrire e compattarci in alcuni momenti di difficoltà. La fatica per raggiungere la vittoria può essere stata addirittura più utile rispetto a un successo facile. La nostra Nazionale ha dimostrato di saper aggiungere una sua fisionomia e una idea di gioco che altre squadre hanno mostrato meno, affidandosi maggiormente ad individualità. È quello che ho visto fare anche ad alcune grandi Nazionali, date per favorite”.

Infine, un commento sulla prossima sfida dell’Italia:

“Il Belgio nostra prossima avversaria è una squadra forte individualmente e collettivamente. Lukaku è una forza della natura, fa reparto da solo, ma scopro l’acqua calda nel dire che la presenza o meno di De Bruyne ed Hazard venerdì può cambiare gli equilibri. Contro di loro però ce la giochiamo alla pari, possiamo metterli in grande difficoltà, batterli ed andare avanti“.

Foto: Profilo Twitter Inter