Conte: “Mai sottovalutare le squadre di A, soprattutto l’Udinese. Voglio la prestazione con la Juve in tutte le partite”

Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, ha parlato Antonio Conte per presentare l’ultima sfida del girone di andata per i nerazzurri, ricordando di non dover sottovalutare l’impegno con i friulani: “Non bisogna mai affrontare con superficialità nessuna squadra in Serie A, specialmente squadre fisiche e con un’identità come l’Udinese. Hanno giocatori forti in ripartenza e di qualità, abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi. Sarà un match duro sotto tutti i punti di vista, possono creare pericoli a chiunque”.

Come si riparta dopo la bella e importante vittoria contro la Juventus: “Quando batti squadre forti, come la Juventus, è perché hai sbagliato pochissimo. Siamo stati bravi, abbiamo sfruttato i punti deboli, siamo stati attenti a non commettere errori particolari. Abbiamo conquistato tre punti, ci ha fatto capire che siamo sulla strada giusta ma da qui alla fine c’è tanto da percorrere. Dobbiamo farlo nel migliore dei modi. Queste gare devono darci entusiasmo per lavorare ancora più duramente. L’Inter per storia e tradizione deve sempre provare a ottenere il massimo e puntare al massimo. Domani si ricomincia, ci sono tre punti in palio e dovremo dare il 110 per cento. Serve la stessa prestazione, serve in tutte le partite”.

A chi lo critica che nell’ultimo periodo gli attaccanti segnano poco: “Caratteristica delle mie squadre è proprio quella che a segnare non sono solo loro, le mie squadre coinvolgono tutti i calciatori. Noi attacchiamo in modo diverso e con uomini diversi, con tutti i reparti”.

Foto: instagram personale