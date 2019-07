Conte: “Lukaku? Per noi sarebbe un miglioramento. Su Icardi, Nainggolan e Perisic…”

Antonio Conte, tecnico dell‘Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole valide per l’ICC contro il Manchester United. Ecco le sue parole: “Lukaku? è un giocatore del United. Lo conosco molto bene già dai tempi in cui ero allenatore del Chelsea. Lo considero un giocatore importante per noi per avere un buon miglioramento. Sappiamo molto bene qua è la nostra situazione in questo momento e vedremo cosa succede. Domani abbiamo un match importante, a questo livello è difficile considerarla un’amichevole e sarà così anche per loro. La nostra pre stagione sta andando bene, spero di vedere dei miglioramenti nella mia squadra. Icardi? La sua situazione è chiara, come lo è stato il club. Non rientra nel progetto Inter. Non è semplice giocare senza attaccanti ad inizio stagione ma il mercato è ancora aperto. Perisic? Ivan è un giocatore che ha caratteristiche specifiche e voglio capire se potrà giocare nella posizione che ho in mente. Abbiamo tempo per valutarlo e capire se potrà fare quello che voglio da lui. Nainggolan? Non rientra nei piani, non è cambiato niente. È difficile prevedere il mercato: abbiamo la necessità di snellire e creare un gruppo. Con la società abbiamo la stessa visione in entrata e in uscita, sono fiducioso anche se mi aspettavo che fossimo più avanti”.

Foto: Twitter ufficiale Inter