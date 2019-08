Conte: “Lukaku? Oggi tutti hanno visto perché lo volevamo. Su Icardi e il mercato…”

Dopo il debutto vincente sulla panchina dell‘Inter (4-0 al Lecce nella prima giornata di campionato), Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Nel primo tempo siamo andati molto bene, con la giusta voglia. Ma sul 2-0 ci siamo un po’ disuniti, abbiamo sbagliato troppo e l’ho detto ai ragazzi. Bene complessivamente. Il Lecce, per me, è una buona squadra. Bisogna migliorare tanto nella tenuta mentale e fisica, sono molto contento e soddisfatto, mi piace lavorare con questi ragazzi che hanno sempre dimostrato grande disponibilità. Lukaku? Romelu è entrato nel mondo Inter con grande umiltà, è un gigante buono, pronto a lavorare per la squadra. Anche Lautaro ha giocato bene, tutti sotto il profilo dell’impegno sono da elogiare. Festeggiamo fino a mezzanotte, da domani pensiamo al Cagliari, sarà una trasferta difficile. I tifosi? Non dobbiamo essere solo una scintilla, ma dinamite. Sono totale per la causa che sposo, non sono uno che cerca empatia. Ma si è sempre creato grande feeling con il pubblico. Do il 300% per il mio club e sarà così anche qui all’Inter”.

Lo stesso Conte poi è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: “C’è da migliorare, dobbiamo essere più bravi a gestire le varie situazioni della partita. Icardi? Prima ho visto le dichiarazioni che ha fatto il nostro direttore Marotta, penso che sia stato molto chiaro. Con le ultime due operazioni mercato perfetto dell’Inter? Anche le altre hanno fatto mercato, noi abbiamo ceduto tre giocatori che lo scorso anno erano tre perni fondamentali. Gli altri hanno aggiunto, noi abbiamo sostituito. C’è stata chiarezza fino all’inizio, abbiamo le idee chiare e dobbiamo cercare anche delle occasioni come Lukaku, che è stato pagato 65 milioni con pagamento in 5 anni. E oggi tutti hanno visto chi è Lukaku e perché lo volevamo”.

Foto: Twitter ufficiale Inter