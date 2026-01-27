Conte: “Lukaku non è al 100%. Giovane ci può dare una mano”

27/01/2026 | 13:16:54

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea. Queste le sue parole:

“Lukaku? Romelu non è al 100%. Gli ho dato dieci minuti contro la Juventus, non esprime ancora il suo meglio. Avendo avuto un distaccamento del tendine, del quadricipite, non è una cosa semplicissima. E’ arrivato Giovane. Lo chiamiamo “Gio”, un ragazzo che ci può dare una mano, sia da dieci che da seconda punta. Quando ci sarà il recupero di Anguissa, che sembrava imminente ma ha allungato i tempi per una problematica alla schiena, io le idee le ho ma bisogna avere i calciatori effettivi. Oggi noi siamo gli stessi della Juventus, delle gare precedenti, ci auguriamo che qualcuno esca dall’infermeria, Gilmour, lo stesso Frank, poi non ne abbiamo altre particolari, Rrahmani è di poco conto, Politano…”.

Foto: X Napoli