Conte: “Lukaku? Mi sarei aspettato un saluto, mi è dispiaciuto. Non tutti si sforzano di capire l’allenatore”

24/04/2026 | 23:05:22

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a DAZN dopo la vittoria sulla Cremonese: “Non avevo dubbi sulla fame della squadra, con la Lazio abbiamo avuto 70% di possesso palla ma non abbiamo centrato la porta. Niente è andato nel verso giusto, oggi c’era grande voglia e determinazione, voglia di rivalsa, dopo la Lazio sono arrivate un po’ troppo critiche, mi sono sembrate eccessive per una squadra che ha vinto uno scudetto e una Supercoppa come ai tempi di Maradona, è al secondo posto e ci mancano ancora quattro giocatori come Di Lorenzo, Lukaku, Neres e Vergara, abbiamo avuto una stagione difficilissima e stare lì è una cosa importante, non voglio portare a spasso nessuno perché sappiamo il lavoro che c’è dietro, meritano di finire nel miglior modo possibile questi ragazzi. Dobbiamo lasciare parlare, anche la comunicazione è importante, gli altri la fanno in maniera più completa della nostra forse. La soluzione di McTominay centrocampista centrale abbiamo dovuto forzarla, erano rimasti lui e Lobotka e all’occorrenza Elmas. Io penso che quella sia la sua posizione, è un centrocampista box to box, riesce ad avere più spazio e arriva in area a fari spenti. Oggi ci siamo divertiti, sono tre punti fondamentali per la Champions. Non ho parlato con Lukaku, so che ci ha parlato un nostro dirigente, il mio ufficio era lì ma nessuno ha bussato alla porta, questo mi è dispiaciuto tanto. Mi sarei aspettato un saluto, un messaggio o qualcosa, l’allenatore deve capire tutti ma nessuno si sforza di capire l’allenatore”.

Foto: Instagram Napoli