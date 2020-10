Conte: “Lukaku lo recupereremo senza fretta. Stiamo valutando soluzioni alternative”

Conferenza stampa in casa Inter che domani affronterà il Parma. A parlare il tecnico nerazzurro, Antonio Conte che ha analizzato il momento dell’Inter, con l’infortunio a Lukaku che ha rovinato i piani.

Queste le parole di Conte: “Lukaku? Ha avuto un problema muscolare contro lo Shakhtar, quando ha calciato la punizione, giusto recuperarlo nel migliore dei modi. Sapete quanto è importante per noi, in un momento in cui manca anche Sanchez che si porta dietro un problema dalla Nazionale e non è ancora pronto. Stiamo monitorando la situazione, agiremo per il meglio di Romelu e dell’Inter. Non faremo recuperi rapidi, non vogliamo fargli peggiorare la situazione, con lo staff medico valuteremo il da farsi poco alla volta e senza correre rischi”.

Su Young: “E’ stato un recupero importante. La scelta su Ashley poteva sorprendere, ma con lo staff siamo stati bravi a gestire la situazione, mantenendolo allenato da casa. Rischiarlo era un interrogativo, ma sapevamo che poteva giocare e far riposare Perisic che le aveva giocate tutte. In queste situazioni devi fare di necessità virtù. Gaglia sta bene, abbiamo fatto dei parametri ed è a tutti gli effetti disponibile”.

Su Vidal: “Arturo ha raggiunto una maturazione importante. All’inizio era molto più offensivo, si inseriva spesso nelle azioni offensive e recuperava rapidamente la punizione. I nostri centrocampisti hanno maggiori caratteristiche offensive, aspetto che mi porta a chiedere ad Arturo più copertura. Porta esperienza e cattiveria in questa squadra, ha sempre giocato e visto il periodo di inattività con il Barcellona mi ha fatto stare in ansia. Se posso farlo, gli darò respiro perché arriviamo veramente tirati”.

Su Perisic: “Ivan con me ha già giocato da punta, nel pre-campionato dell’anno scorso. Le sue caratteristiche lo portano a fare l’attaccante anche in Nazionale e può essere un’alternativa nel duo d’attacco. Abbiamo scelto questa strada e cercheremo di continuare così. Anche Andrea Pinamonti è affidabile: deve mangiare pane duro, ma dimostra attitudine e applicazione, oggi rappresenta necessariamente un’alternativa per l’attacco. Faremo delle attente valutazioni”.

Foto: Instagram personale