Conte: “Lukaku? Ha bisogno ancora di lavorare. La sua importanza la conosciamo, è un giocatore di livello internazionale”

24/11/2025 | 12:58:31

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Qarabag. Queste le sue parole:

“Hojlund e Rrahmani? Per Hojlund e Rrahmani sono state sostituzioni tecnico-tattiche, Amir veniva da due partite intense in nazionale, aveva fatto un ottimo primo tempo e speso tanto. Hojlund lo stesso, aveva dato tutto. Gilmour e Spinazzola? Mi piacerebbe a volte ne parlassero più i medici della situazione perché sono specializzati, non sono infortuni muscolari, se mi chiedete i tempi di recupero ancora oggi non riesco a sapere. L’importanza di recuperare Lukaku? Romelu non è assolutamente pronto, ha bisogno ancora di lavorare. La sua importanza la conosciamo, sotto tutti i punti di vista, parliamo di un giocatore riconosciuto a livello internazionale. Lui dà tanto, darà tanto quando sarà pronto, ma anche nello spogliatoio perché è uno dei più carismatici. Ha dovuto curarsi per tanti mesi in Belgio, è importante perché nell’emergenza dovremo metterci tutti l’elmetto”.

Foto: X Napoli