Conte: “Lukaku è fondamentale per noi, l’ho fortemente voluto e cercato più volte in carriera”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato di Romelu Lukaku e Kvicha Kvaratskhelia: “Romelu è un giocatore che ho cercato e voluto fortemente all’Inter e l’avevo chiesto anche al Chelsea prima dello United. È forte fisicamente ma anche in progressione e da quel punto di vista dobbiamo lavorare e migliorare una condizione ancora non ottimale. Per noi però diventa un giocatore fondamentale, ha fatto molto bene e da parte sua c’è grande predisposizione. Khvicha mi auguro possa fare tanti gol e capisca che da lui ci aspettiamo l’assist ma anche la giocata importante per segnare. Oggi non era proprio una partita per caratteristiche come le sue o di Politano, ma ho visto voglia e determinazione che ci fanno ben sperare”.

Foto: Instagram Napoli