Conte: “Loro avevano più energia, voglia ed entusiasmo, mi dispiace ma ci deve far riflettere. C’è qualcosa che non sta andando per il verso giusto”

09/11/2025 | 17:52:45

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Se abbiamo dato troppo poco oggi? Sicuramente hanno avuto più energia, quello che dispiace constatare è che loro avevano più energia, voglia ed entusiasmo. Mi dispiace, ma ci deve far riflettere. È la quinta sconfitta che subiamo, c’è da fare riflessioni che ho già fatto insieme a loro. Loro hanno giocato giovedì e sembravano avvelenati. Abbiamo fatto il compitino fino al gol, poi ci siamo sciolti. L’energia era diversa. Se questo andamento può bastare per lo scudetto? Sono preoccupato, c’è poco da dire. Una squadra che viene indicata come protagonista assoluta che perde cinque partite…C’è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Non dobbiamo dimenticare che dopo uno Scudetto vinto siamo arrivati decimi. Sicuramente è cambiata l’energia, non c’è l’energia positiva dell’anno scorso. I ragazzi sanno benissimo come la penso, mi dispiace di non riuscire a cambiare questa energia. Non sto facendo un buon lavoro o qualcuno non vuole sentire”.

Foto: Instagram Napoli