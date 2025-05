Conte: “Lobotka e Neres convocati, Buongiorno no. Resto o vado via? Conta il presente, il resto è noia”

10/05/2025 | 14:50:09

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Lobtoka ieri è rientrato in gruppo, s’è allenato anche oggi, c’è ancora domattina come test di rifinitura per prendere la migliore decisione. E’ un giocatore importante nei nostri meccanismi, ha anche esperienza e maturità che lo portano ad essere forte ed importante negli ingranaggi, non vorrei farne a meno, sicuramente. Neres ieri è tornato ad allenarsi parzialmente con noi, oggi ha fatto allenamento, penso che possa essere convocato per la panchina anche per assaggiare di nuovo l’atmosfera. Già averlo visto con noi è importante, per lui e per noi. Sapete che si tratta di uno che fa la differenza. Buongiorno è ancora fermo, non ha ripreso l’attività, dovremo aspettare. Questa settimana può iniziare un po’ a lavorare, ma c’è più difficoltà per lui e Juan Jesus che muore dalla voglia di tornare, lui dice che è pronto ed i dottori frenano (ride, ndr), ma apprezzo la voglia di tutti di mettersi subito a disposizione”.

I tifosi oltre a dirle grazie le rivolgeranno anche la domanda che fanno a tutti: resta o no? C’è un contratto, ma si parla di un incontro con ADL.

“Fidati, il tifoso in questo momento non mi fa questa domanda. Il tifoso oltre a grazie mi dice: lo vinciamo? E io dico ci proveremo sicuramente come stiamo facendo. E’ questa la domanda dopo il ringraziamento. Il resto? E’ noia”.

Foto: Instagram Napoli