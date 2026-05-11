Conte: “L’Inter ha meritato lo scudetto, ma non vuol dire che lo ha perso il Napoli. Felice per Di Lorenzo”

11/05/2026 | 20:41:27

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Bologna.

Le sue parole: “In allenamento ha avuto una collisione testa contro testa e si è aperto allo zigomo. Gli hanno messo 4 punti, ha fatto degli esami. Non c’è trauma cranico, ma non gioca”.

Quanto conta il ritorno di Di Lorenzo? “Giovanni rappresenta un po’ il Napoli dell’ultimo ciclo che è iniziato da tantissimo tempo. E’ l’unico ad aver vinto tutto quello che si è vinto nell’ultimo periodo. Giocatore carismatico e, dopo 15 giorni che è tornato ad allenarsi con noi, era giusto che tornasse titolare”.

Il secondo posto avrebbe un valore importante? “Cerchiamo di fare del nostro meglio. Quest’anno è stata un’annata molto difficile, con situazioni che ci potevano far naufragare. Bravi i ragazzi rimasti a sopperire alle assenze e a tenerci lì. L’Inter ha meritato, la mentalità vincente si dimostra dando anche meriti. Non significa che noi abbiamo perso”.

Foto: sito Napoli