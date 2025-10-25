Conte: “L’Inter era venuta qui per ammazzarci calcisticamente. Ma noi di morire non abbiamo voglia”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-1 contro l’Inter: “Abbiamo affrontato una squadra fortissima, per me la squadra migliore in assoluto in Italia. Non arrivi in finale di Champions per due volte in tre anni. Hanno lasciato qualcosa per strada a livello di vittorie, perché la loro rosa è fuori portata rispetto a tutte le altre. Aver vinto con tutte le difficoltà che stiamo avendo da inizio anno… perché comunque stiamo viaggiando con infortuni importanti. Anche oggi mancavano tre giocatori del calibro di Hojlund, Lobotka e Rrahmani, in allenamento Meret si è fratturato il piede, poi si è fatto male anche De Bruyne, e Lukaku non lo abbiamo da inizio anno. Diciamo che non è un anno tanto fortunato, forse qualcuno ci ha mandato qualche sfida addosso. Però al tempo stesso noi cerchiamo di ribattere colpo su colpo. Oggi l’Inter era venuta per ammazzarci sportivamente, è una squadra in grande salute con un filotto di vittorie, contro una squadra in difficoltà perché abbiamo perso contro il Torino e abbiamo perso in maniera brutta contro il PSV. Chiaramente queste sono partite che se capisci il momento devi ammazzare il tuo avversario. Ma noi di morire non ne avevamo e non abbiamo voglia e quindi ne è venuta fuori una partita tosta e gagliarda. Anche in mezzo a tante difficoltà si è riuscita a fare secondo me un ottima prestazione”.

