Conte: “L’Inter è una squadra molto competitiva e lo sarà a lungo. Kane? Ha qualità tecniche impressionanti”

Antonio Conte ha parlato a margine del Premio Vittorio Pozzo in collegamento da Londra: “All’Inter sono stati due anni molto intensi, li ho vissuti con entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di riportare l’Inter a vincere il titolo, siamo stati bravi tutti, compresi dirigenti, calciatori e staff. In due anni credo si sia fatto un buon lavoro, l’Inter adesso è una squadra molto molto competitiva e secondo me lo sarà per diversi anni. Ho allenato diversi top player nella mia carriera e ora ho Kane, un vero campione. Mi ha sorpreso molto, sotto tutti i punti di vista: si mette a disposizione della squadra nonostate sia uno dei più granbdi al mondo. Per me è un grande piacere averlo in squadra, poter contare su un calciatore di questo livello, con qualità tecniche impressionanti. Mi auguro di poter contribuire alla sua crescita”.

FOTO: Twitter Tottenham