Conte: “L’Inter è la squadra da battere, questa partita ci fa capire che possiamo dire la nostra”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, analizza ai microfoni di DAZN il pareggio nel big match contro l’Inter: “Il premio sono due giorni di riposo, c’è la possibilità di staccare. L’alternativa era ritrovarsi domani, gli ho lasciato la scelta e hanno preferito lavorare adesso. Sono ragazzi talmente che non faccio assolutamente fatica con loro. Sicuramente c’è un po’ di disappunto, perché abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra molto forte. Una corazzata costruita negli anni, a oggi è la squadra da battere. Essere riusciti a fare una partita del genere, ci fa capire che possiamo dire la nostra e questo ci deve far rammaricare ancora di più per il secondo tempo di Como nel quale siamo mancati. Dobbiamo mostrare questa cattiveria, se lo faremo fino alla fine resteremo attaccati. Non dico a cosa”.

Su Lukaku: “L’analisi è giusta, soprattutto sui cross. Oggi Romelu ha fatto forse la miglior partita da quando è a Napoli. Per noi è un giocatore importante, perché se è dominante lui lo diventiamo anche noi. Quest’anno ha un po’ faticato ma oggi ha fatto molto bene. Se lasci giocare l’Inter ruota coi giocatori e ti crea problematiche non indifferenti. Abbiamo fatto un’ottima partita. Meritavamo di più ma dobbiamo capire che dipendiamo da noi, da questo punto di vista dobbiamo essere contenti ma io non mi accontento. Se ci avessero detto che eravamo a un punto dalla testa della classifica a questo punto lo avremo internato, invece adesso siamo consapevoli. Ci aspetta un finale di stagione contro una squadra molto forte, l’Atalanta e la stessa Juventus che sono lì in agguato ma noi dobbiamo affrontarle con grande consapevolezza. Regalare questo tipo di emozioni ai tifosi credo sia la cosa più bella al mondo”.

Foto: Instagram Napoli