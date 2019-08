Conte: “L’Inter deve essere dinamite, non solo una scintilla. Lukaku? Gigante buono. I tifosi…”

Dopo il debutto vincente sulla panchina dell‘Inter (4-0 al Lecce nella prima giornata di campionato), Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Nel primo tempo siamo andati molto bene, con la giusta voglia. Ma sul 2-0 ci siamo un po’ disuniti, abbiamo sbagliato troppo e l’ho detto ai ragazzi. Bene complessivamente. Il Lecce, per me, è una buona squadra. Bisogna migliorare tanto nella tenuta mentale e fisica, sono molto contento e soddisfatto, mi piace lavorare con questi ragazzi che hanno sempre dimostrato grande disponibilità. Lukaku? Romelu è entrato nel mondo Inter con grande umiltà, è un gigante buono, pronto a lavorare per la squadra. Anche Lautaro ha giocato bene, tutti sotto il profilo dell’impegno sono da elogiare. Festeggiamo fino a mezzanotte, da domani pensiamo al Cagliari, sarà una trasferta difficile. I tifosi? Non dobbiamo essere solo una scintilla, ma dinamite. Sono totale per la causa che sposo, non sono uno che cerca empatia. Ma si è sempre creato grande feeling con il pubblico. Do il 300% per il mio club e sarà così anche qui all’Inter”, ha chiuso Conte.

Foto: Twitter ufficiale Inter