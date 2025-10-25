Conte: “Lautaro è un ottimo giocatore, ma umanamente non l’ho conosciuto così bene”

25/10/2025 | 21:00:33

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull’Inter.

Queste le sue parole: “Lautaro? Sinceramente quando giochi questo tipo di partite può accadere. A me quello che preme ricordare sono i miei due anni all’Inter, dopo 10 anni ho riportato l’Inter a vincere lo scudetto interrompendo una serie di 9 Scudetti della Juventus e tutti voi sapete cosa significa la Juve per me… Lautaro è un ottimo giocatore, magari dal punto di vista umano non ho avuto modo di conoscerlo così bene e va bene così”.

Foto: sito Napoli