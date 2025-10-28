Conte: “Lang? Penso sia un indurimento del muscolo, non è una rottura”

28/10/2025 | 21:04:48

Conte ha parlato anche dell’infortunio di Lang dopo la vittoria di Lecce, le parole a Dazn: “Lang ha avuto due colpi sullo stesso punto, penso sia un indurimento del muscolo. Non è una rottura. Sono contento anche per lui che era alla prima partita da titolare. Dobbiamo coinvolgere tutti in una situazione di difficoltà, lo spirito non ci deve mai mancare. Sono molto contento per Franck, se ha sempre la spina attaccata ci sono pochi giocatori come lui ma può migliorare ancora nella conclusione. I gol li dobbiamo trovare, da più parti arrivano e meglio è”.

Foto: Instagram Conte