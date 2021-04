Conte: “La vittoria di oggi vale 9 punti. Siamo al 95% per lo Scudetto”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, al termine della vittoria contro l’Hellas Verona ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Sulla partita. “Il pallone inizia a pesare, per tanti è la prima volta. Ma dopo due stop con Napoli e Spezia abbiamo ripreso la marcia. Anche oggi abbiamo creato diverse situazioni per fare gol. Quando ti trovi a tu per tu col portiere e non segni capisci che il pallone è un po’ più pesante. Riuscire a vincere vorrebbe dire mettere nella testa dei calciatori qualcosa di importante”

Vittoria decisiva. “Non dimentichiamoci che le altre stanno perdendo punti in continuazione, noi invece non perdiamo da tempo. In quella corsa che ho fatto al gol di Darmian vedo il 95% dello scudetto. Ancora non l’abbiamo conquistato ma vincere oggi contava molto perché il Verona è una squadra forte. Se altre volte ho detto che vincere valeva 6 punti, oggi posso dire che valeva 9”.

Su Bastoni, De Vrij e Skriniar. “Vedo tante similitudini con la BBC alla Juventus. Erano tre difensori ragazzi al primo anno di Juve che non avevano vinto nulla e si è iniziato un percorso assieme. Lo scudetto porta tanta autostima e sicurezza nei propri mezzi. Adesso parliamo di Barzagli, Bonucci e Chiellini, prima anche loro erano vergini di vittoria. Mi auguro che qua all’Inter succeda la stessa cosa con Bastoni, Skriniar e De Vrij”.

FOTO: Twitter ufficiale Inter