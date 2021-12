Conte: “La superiorità numerica andava sfruttata meglio, ho visto un po’ di stanchezza”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato così a BBC Sport dopo il pareggio rimediato contro il Southampton: “Dobbiamo essere dispiaciuti per questo risultato. Bisognava sfruttare meglio la superiorità numerica, dato che loro sono rimasti in dieci per tutto il secondo tempo. Giocare così tante partite in pochi giorni non è facile, dato che i giocatori hanno bisogno di tempo per recuperare energie. Forse la stanchezza ha inciso nel farci sbagliare certe scelte, soprattutto quelle dalla trequarti in poi. Comunque non è mai facile uscire con i tre punti da questo stadio, ma potevamo fare meglio di così.

La prestazione di Kane? Ha fatto un’ottima partita. Avrebbe potuto realizzare una doppietta oggi. La sua prestazione è stata molto buona. Anche per lui questa sera la stanchezza si è fatta sentire, come per tutta la squadra d’altronde, ma va bene così”. Foto: Twitter Tottenham