Conte: “La Supercoppa è un obiettivo. Lobotka può giocare, Lukaku non ha minuti”

17/12/2025 | 15:31:26

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan.

Queste le sue parole: “Durante l’anno ci sono sempre situazioni diverse. Venivamo da cinque vittorie e ora da due sconfitte. Ci sono diversi momenti. L’importante è lavorare con serietà, voglia e determinazione e con l’entusiasmo giusto. La vittoria e la sconfitta vanno gestite in maniera simile. La vittoria può portare fiducia mentre nella sconfitta vanno guardati i perché. Bisogna analizzare bene tutto. Sono momenti che bisogna affrontare specie quando si gioca ogni tre giorni. Bisogna esser bravi a gestire tutto e si passa dal lavoro”.

Il recupero di Lobotka non pone fine all’emergenza. Come sta il giocatore o se si va avanti con questo sistema delle ultime giornate? “Lobo ha giocato mezz’ora a Udine. Il problema che ha avuto non era serio, era un problemino che è stato risolto. È pronto per giocare. Non è che ci va a cambiare chissà cosa, i centrocampisti di ruolo sono lui e McTominay. Poi c’è Elmas che è bravo ad adattarsi, ma vanno rispettate delle caratteristiche dei giocatori. Non abbiamo altre strade da percorrere sapendo che questa è una strada buona che valorizza tutta la rosa”.

Quanto è importante il ritorno di Lukaku e cosa pensi del format della Final Four? “Romelu non ha minuti nelle gambe. Dobbiamo essere bravi e avere la pazienza di aspettare il momento giusto. Il fatto che sia rientrato in gruppo è importante, perché è uno che ha un peso importante. Bisognerà avere pazienza e avere dei test fisici per capire quando potrà rientrare senza il minimo pericolo di doversi fermare. Il format? È una bella esperienza, per me e per i calciatori. È la prima volta per me, tutti quanti noi abbiamo voglia di vivercela bene, dando tutto e sperando possibilmente di prolungare il soggiorno fino a lunedì, ma tutto passa dalla partita di domani. Che vinca il migliore”.

Foto: sito Napoli