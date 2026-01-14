Conte: “La squalifica? Non voglio tornare su questi episodi, qualcosa non funziona ma pensiamo alla partita”

14/01/2026 | 18:06:57

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match con il Parma. Queste le sue parole:

“Cosa ho detto alla squadra dopo il pareggio con l’Inter? Che bisognava subito voltare pagina e pensare alla partita di oggi, dato che c’è stato pochissimo tempo per recuperare. Sicuramente è stata una buona prestazione contro l’Inter ma il calendario incalza e dobbiamo subito voltare pagina. Cosa mi ha infastidito a Milano? Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, qualcosa non funziona. Pensiamo alla partita”.

Foto: Instagram Conte