Conte: “La squadra mi è piaciuta. Non era facile venire a San Siro e giocare con questa personalità”

28/09/2025 | 23:40:14

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan.

Queste le sue parole: “Dispiace aver concesso subito un gol, potevamo fare meglio a livello di squadra. Ci sono sempre situazioni da migliorare, andare subito sotto a San Siro non è stato semplice. A me la squadra comunque è piaciuta per come ha giocato, anche nel primo tempo abbiamo pressato il Milan molto alto e creato occasioni da gol. Ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più, la parte difensiva è sempre stata la nostra forza. Dobbiamo continuare a lavorare però la prestazione a me è piaciuta, contro una squadra come il Milan molto tosta fisicamente. Ci deve dare delle buone sensazioni, allo stesso tempo si deve migliorare”.

Questo Napoli è più fragile? “Partiamo dal presupposto che questa è la prima sconfitta su cinque partite, a San Siro contro il Milan e non con l’ultima della classe. Il Milan ha qualità importanti, ci sta che ti fanno due gol. Detto questo, bisogna fare meglio come squadra e i ragazzi lo sanno benissimo: si attacca e si difende tutti insieme. Serve un po’ più di attenzione e concentrazione, sul 2-0 diventa dura però ci siamo messi a giocare e creato delle situazioni ma alla fine devi anche fare gol”.

Foto: sito Napoli