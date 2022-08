Conte: “La Premier è dura, oggi bravi a reagire. Perisic? Sta tornando quello che conoscevo”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato alla BBC, dopo il successo per 4-1 in rimonta degli Spurs contro il Southampton.

Queste le sue parole: “E’ stata una buona vittoria, sono felice della reazione dei ragazzi dopo la sconfitta. Perisic? Sono contento per Ivan, sta tornando ad essere l’Ivan che conosco. Oggi ha fatto un paio di uno contro uno, ci porta tanta esperienza e ci dà spinta. Avere giocatori forti aiuta anche i giovani a crescere. La Premier League è molto difficile, in ogni partita può succedere i tutto”.

Foto: twitter Tottenham