Conte: “La mia ultima partita con il Napoli? L’emozione è quella di sempre. Abbiamo fatto cose sottovalutate”

24/05/2026 | 17:42:57

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a DAZN: “Ultima partita a Napoli? La prima emozione è quella di sempre prima di una gara, la prima cosa che mi viene in mente è cercare di fare una buona gara e di ottenere il risultato. Dobbiamo finire bene il campionato, è stato un campionato in cui abbiamo fatto alcune cose veramente importanti, alcune un po’ sottovalutate, ma va bene così. I ragazzi meritano di finire nel miglior modo possibile”.

Foto: Instagram Napoli