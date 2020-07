Conte: “La mia Inter fa un calcio offensivo, ecco il dato che lo dimostra. Brozovic? A disposizione”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai canali ufficiali del club nerazzurro alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna. Queste le sue parole: “Si riparte dopo una buona partita, giocata bene e a ritmi alti per tutti i novanta minuti, la componente dell’entusiasmo è importante, ma deve essere quotidiano. Sappiamo di incontrare una formazione che sta bene fisicamente e penso che sarà una bella partita. I tanti marcatori diversi? È una caratteristica di questa squadra, il fatto che segnino sei giocatori diversi in una stessa partita significa che portiamo diversi uomini ad attaccare, che abbiamo un tipo di calcio offensivo. C’è una statistica che dimostra che l’Inter è la squadra in cui hanno segnato più giocatori, il che vuol dire che c’è un coinvolgimento totale sia nella fase di possesso che di non possesso che porta alla realizzazione anche i difensori centrali perché ci sono delle situazioni in cui anche loro devono attaccare. Brozovic? Siamo contenti di riaverlo a disposizione, ha avuto questo piccolo problema al gemello che ora è risolto, è inevitabile che rispetto agli altri ha perso un po’ di giorni di allenamento e quindi un po’ di condizione, ma l’importante è che abbia recuperato a livello fisico e che sia a disposizione, quindi valuteremo cosa è meglio per lui, in modo che sia pronto e torni a giocare”, ha chiuso Conte.

Foto: Twitter ufficiale Inter