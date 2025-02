Conte: “La loro gioia alla fine significa che siamo temuti. Mercato? Periodo assurdo per noi allenatori”

Intervenuto nel post partita della sfida contro la Roma, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro i giallorossi: “Ci sta pareggiare in casa della Roma, ci sta vedere i giocatori della Roma che festeggiano. Hanno fatto lo stesso gol contro l’Eintracht, l’avremo fatto vedere quindici volte in settimana. Fa parte della crescita, è un altro punto messo in cascina”.

Poi ha proseguito: “In relazione all’anno scorso sono cambiate tante cose, abbiamo lavorato su autostima e tattica per trovare l’assetto migliore. Ora siamo una squadra, siamo temuti. I dettagli spostano. Amarezza? Da questa dobbiamo migliorare e crescere. I ragazzi stanno facendo una stagione strepitosa”.

Infine: “Chiudere le partite sta a noi, se vai sul 2-0 finisce la musica, mentre se lasci aperto può succedere qualunque cosa. Mercato? Periodo assurdo per noi allenatori, non vediamo l’ora finisca perché crea instabilità”.

Foto: Instagram Napoli