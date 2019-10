Conte: “La Juve al momento è di un’altra categoria. Abbiamo tanta strada da fare”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro la Juve. Ecco le sue dichiarazioni: “L’infortunio di Sensi lo abbiamo pagato soprattutto nel momento in cui lui è uscito, perché abbiamo perso un po’ il filo del discorso. La ripresa non l’abbiamo iniziata bene, ma penso che poi l’incontro si è riequilibrato e potevamo segnare noi così come loro. Anche in questo match la Juve ha mostrato l’artiglieria pesante e il modo di gestire le partite. Niente da dire ai ragazzi che hanno dato veramente tutto, però noi, a differenza loro, abbiamo tanta strada da fare nella gestione, nell’esperienza e nel capire i momenti. Alla fine la Juve ha fatto valere la molta più esperienza e la caratura di grande squadra che ha in questo momento. Complimenti a loro, noi ci rimboccheremo le maniche e continueremo a lavorare. Non ci dobbiamo paragonare alla Juventus perché loro sono di un’altra categoria sotto tutti i punti di vista. Noi abbiamo iniziato a lavorare per colmare questo gap. Siamo stati bravi nelle prime partite a vincerle ma abbiamo portato la macchina a 200 all’ora. Le statistiche parlano di una sfida molto equilibrata nonostante secondo me le squadre, sulla carta, non siamo equilibrate”, ha concluso Conte.

Foto: Twitter ufficiale Inter