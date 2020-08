Conte: “La coppa dobbiamo volerla più degli avversari”

Antonio Conte si appresta a vivere la finale di Europa League con la sua Inter domani nel match che lo vede contrapposto al Siviglia. Intervistato dai microfoni di Sky Sport il tecnico ha presentato la finale: “E’ il quarto anno che partecipo a competizioni europee. Mi sto giocando la finale e penso sia bello, oltre al fatto che ci tengo per il club, i giocatori, i tifosi, che sono da dieci anni col sogno di giocarsi una competizione importante. Stiamo lavorando da inizio anno per determinate situazioni. Ci vuole il tempo naturale affinché queste nozioni vengano assimilate. E’ un gruppo che è migliorato tanto, è merito loro perché hanno lavorato tanto, hanno sempre dato il massimo con abnegazione combattendo anche la paura che avevano magari scoprendosi troppo. La coppa dobbiamo volerla più degli avversari. Sicuramente c’è più esperienza da parte loro visto che ne hanno vinte tre, e da questo punto di vista loro forse sono più avvantaggiati di noi. Dobbiamo avere la testa sgombra da pensieri perché sono situazioni uniche e c’è solo un modo per entrare nella storia del club ovvero vincere”.

Foto: Sito UEFA