Conte: “La Champions è una scuola, noi siamo dei bravi alunni. McTominay? Vedremo se si sentirà di giocare”

20/10/2025 | 19:32:12

Antonio Conte ha presentato a Sky la sfida di Champions tra Napoli e PSV: “La nostra ambizione è cercare di capire dove siamo e come ci stiamo in questa Champions. Lo scorso anno non avevamo competizioni europee e quest’anno è un percorso nuovo, la Champions deve essere un po’ come una scuola, noi siamo dei bravi alunni che recepiscono gli insegnamenti dei maestri sperando poi di superarli. E’ una competizione super difficile ma abbiamo l’ambizione di voler capire che percorso possiamo fare senza esaltarci, né scoraggiarci. Col City abbiamo giocato in 10, contro lo Sporting avevamo la difesa fuori ma abbiamo comunque vinto. McTominay non si è allenato, ha fatto una parte di allenamento, dipenderà da lui se la sentirà di giocare, o troveremo un’altra soluzione”. Su De Bruyne: “Cerco sempre di capire un po’ il calciatore, secondo me in questo momento l’evoluzione di Kevin è quella di essere più partecipe al gioco di squadra e alla costruzione, a lui piace essere dentro la squadra, ha alzato il livello di qualità e personalità, oggi esprime le sue maggiori potenzialità non come prima ma nel modo in cui lo stiamo sfruttando perché è coinvolto con la palla e allo stesso tempo riesce ad arrivare alla conclusione”.

Foto: Instagram Napoli