Conte: “Kvaratskhelia non è stato rimpiazzato”

Il Napoli sarà impegnato, domenica 2 febbraio, allo Stadio Olimpico contro la Roma. Un big match sentito e che dovrà vedere una grande prova degli uomini di Conte contro una squadra imprevedibile. Nonostante ciò, durante la conferenza stampa di rito, il tecnico del club partenopeo si è concentrato sul mercato: “Chi mi conosce sa che partecipo, cerco di essere presente per tutte le problematiche societarie in modo da risolvere il problema. Cerco di essere parte attiva, mettendo la mia esperienza con il fine di risolvere il problema e non di toglierlo.A detta di tutti Kvaratskhelia è un giocatore importante, venduto a 70-75 milioni di euro, le altre uscite sono state rimpiazzate, la sua no. Oggettivamente è uscito un campione dalla rosa che ha comunque disputato la prima parte di campionato. Merito comunque ai ragazzi che sono tutti cresciuti, mi riempie di gioia vedere come lavorano, la voglia di migliorare”.

FOTO: Napoli