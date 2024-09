Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato delle condizioni di Kvicha Kvaratskhelia, rientrato acciaccato dopo gli impegni in Nations League con la Nazionale georgiana: “Kvara ha avuto un problema alla caviglia, valuteremo in questi due sessioni e decideremo”.

Foto: Instagram Kvaratskhelia